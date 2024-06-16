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USA規格ノースフェイス　デナリジャケット　3XL
商品番号 L48836380918
商品名

USA規格ノースフェイス　デナリジャケット　3XL
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 9,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USA規格ノースフェイス　デナリジャケット　3XL　サイズ　US規格　3XL日本サイズ　3XLから4XL位肩幅　60cm身幅　70cm袖丈　71cm着丈　78cm機能性とデザイン性を兼ね備えたTHENORTHFACEのワンポイント刺繍ロゴデナリジャケットですフロントとバックにワンポイント刺繍ロゴ両脇にベンチレーション（群れを逃すためのジップ）両サイドジップポケット裾にドローコードColor：ブラック生地　ポリエステル　ナイロンフリース　ポーラテックデナリジャケットは登山や探検などの遠征用として開発されました。そのため、長時間ザックなどを背負う時に干渉する肩や身頃、また擦れやすい手首から肘の部分を、ナイロン生地で補強しています。古着でございますご検討の程宜しくお願い致します商品番号　449素材···ナイロンカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
http://narcologia.ru/goods/evaporation530924.html
http://narcologia.ru/goods/passionate357813.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming696492.html
USA規格ノースフェイス　デナリジャケット　3XL
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