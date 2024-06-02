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TRUCKFURNITURE　ウォレット　ブックカバー
商品番号 B85427886625
商品名

TRUCKFURNITURE　ウォレット　ブックカバー
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 4,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TRUCKFURNITUREのソファを作る時に出来るファロードレザー使用のワイルドなアイテムが人気のシロクマ社の財布(ブックカバー)です。サイズ/約２２ｃｍｘ１１．５ｃｍ厚み約２．５ｃｍ仕様/ジッパー付きポケットｘ２個　札入れポケットｘ２個　ペンホルダーｘ１個カラー···ブラウン素材···本革やや大型で、サイフとしてはもちろんトラベルポーチ、ペンケースなどにも使用可能だと思います。現在はオンラインショップにも掲載されていません。もともとのファロードレザー特有のキズ等の味わい、経年劣化に加え中古品のため、使用感がありますのでご了解のうえ、ご検討お願いいたします。暫く、放置してましたのでオイルメンテで磨いて頂ければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/Taipei114471.html
http://narcologia.ru/goods/capitation940808.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic848337.html
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