TRUCKFURNITURE　ウォレット　ブックカバー

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商品詳細
TRUCKFURNITUREのソファを作る時に出来るファロードレザー使用のワイルドなアイテムが人気のシロクマ社の財布(ブックカバー)です。サイズ/約２２ｃｍｘ１１．５ｃｍ厚み約２．５ｃｍ仕様/ジッパー付きポケットｘ２個 札入れポケットｘ２個 ペンホルダーｘ１個カラー···ブラウン素材···本革やや大型で、サイフとしてはもちろんトラベルポーチ、ペンケースなどにも使用可能だと思います。現在はオンラインショップにも掲載されていません。もともとのファロードレザー特有のキズ等の味わい、経年劣化に加え中古品のため、使用感がありますのでご了解のうえ、ご検討お願いいたします。暫く、放置してましたのでオイルメンテで磨いて頂ければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/Taipei114471.html
http://narcologia.ru/goods/capitation940808.html
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