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ヴィヴィアンウエストウッド　スカルコイン　ラウンドファスナー　ロングウォレット
商品番号 P19326942533
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　スカルコイン　ラウンドファスナー　ロングウォレット
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッドの長財布です。目立つ汚れなどなく美品です。■VivienneWestwoodMANスカルコイン　ラウンドファスナー　ロングウォレットドクロ　ガイコツ　骸骨　オーブオールレザー　本革　ゴールド金具ブラック　黒色■購入元大手ブランド買取店■画像について実物と画像のギャップがゼロになるように撮影を行っておりますが購入者様のイメージと異なる場合がございます。些細なことでも構いませんので気になる点があれば購入前にご質問ください。尚、写真に写っているタイトルに含まれない商品は付属しませんのでご了承ください。■返品について完全にこちらに責任がある場合は着払いでの返品対応いたしますのでご安心ください。それ以外の場合は、ご相談となりますのでよろしくお願いします。丁寧に検品しておりますが状態記載は個人の主観です。主に外観の大きなダメージ等を検品しております。仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。中古品にご理解がない方、神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。#さくらママの出品カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革
http://narcologia.ru/goods/competitive849881.html
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