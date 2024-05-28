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ボッテガ・ヴェネタ BOTTEGA VENETA
商品番号 V97577454319
商品名

ボッテガ・ヴェネタ BOTTEGA VENETA
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#BOTTEGAVENETA#ボッテガ.ヴェネタ財布柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革二年使用。後ろポケットに入れて使用していた為、縁取りがメクレ、剥がれ、有り中は写真の通り、美品。ファスナーのフック？が二箇所とも取れたことで出品です。神経質な方は購入不可。革製品でメンテナンスして貰えば、まだまだ充分使えます。公式でのメンテナンスは高いと聞いてます。本物である、しか言えませんので証明はできません。その年しか販売してなかったかと思うので、人と同じ、は中々ないと思います。そう言うのが好きな人、購入されるといいと思います。色は、モスグリーン系。かなり深い色です。
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