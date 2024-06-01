レア 相当高級 カンカン帽 SEARS PILGRIM 50sヴィンテージ M

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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]シアーズのオリジナルブランドのピルグリムです。アメリカ入手品。編み目の大変細かい相当上等なアイテムです。中折ハットのように前側のツバが下がっていて後ろが反り上がっている超希少なデザインです。サイズ表記は57cmに相当する71/8です。[状態]本体部分は良好でリボンにダメージが見られます。##phot03173
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http://narcologia.ru/goods/stealth646276.html
http://narcologia.ru/goods/freshman954356.html
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