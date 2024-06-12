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horatanさま専用　A 257 丹波 井戸茶碗
商品番号 K60513470586
商品名

horatanさま専用　A 257 丹波 井戸茶碗
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 6,006 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。1　丹波井戸茶碗、西端末晴造の茶碗です。　サイズは13,5×13,5×8cmです。2　兵庫県三田の染付茶碗です。かなりの時代　　物だと思いますが、綺麗な状態です。　　サイズは12.5×125×.6.5センチです。　　井戸茶碗　　　8800円→8000円　　三田染付　　6300円　　　　　　　　　計　　14300円ご不明な点がございましたら、コメントにてお問い合わせ下さいませ。
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