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- horatanさま専用 A 257 丹波 井戸茶碗
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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。1 丹波井戸茶碗、西端末晴造の茶碗です。 サイズは13,5×13,5×8cmです。2 兵庫県三田の染付茶碗です。かなりの時代 物だと思いますが、綺麗な状態です。 サイズは12.5×125×.6.5センチです。 井戸茶碗 8800円→8000円 三田染付 6300円 計 14300円ご不明な点がございましたら、コメントにてお問い合わせ下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome831443.html
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