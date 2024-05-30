最高にハッピーカラー!マニエラのキャップ。

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商品詳細
即購入大大大歓迎!フォロー割引きします。 ⭐商品説明イエロー✕オレンジ✕ネイビー✕レッドのド派手な、マニエラのキャップ。様々なカラーの紐が編み込んである、洗練されたデザインが特徴的なキャップ。ブラックコーデのアクセントにも使えるし、ド派手コーデの主役にも使えます。圧縮して発送致します。⭐サイズ＆実寸フリーサイズ素人採寸なので多少の誤差あります。⭐状態 美品です。#キャップ#ド派手#マニエラ#スナップバック#美品#カラフル#清水商店マニエラ#古着屋清水商店#####
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