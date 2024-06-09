vintage silver925 ペンダントトップ　インディアンジュエリー

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※引越しの為¥18000から期間限定大幅お値下げしました。※早い方勝ちでお願いします。※いいね、たくさん頂きましたが再出品しました。ご覧頂きありがとうございます。30年ほど前に欧米で買付け時に購入しました。定期的に手入れし使用せず大切に保管してました。また最近では希少性の高さからヴィンテージジュエリーは海外でも価格が高騰しています上質なシルバー925を使用したアンティーク物で年代物にしか出せないとても良い雰囲気があります。また、一点物なので他と被る事なく存在感◎重量感あります。□silver925□925刻印あり□全長約5.2㎝当時の購入金額に比べとてもお安く設定しておりますので、過度なお値下げ交渉などはご遠慮下さい。大幅にはお断りする場合ありますがお値下げ交渉、お気軽にコメントください。主に20-30年前に海外で買付したvintagesilverを少しずつ出品しております。vintagesilverで50件以上のお取引あり、ご好評頂いておりますのでご安心下さい。最新の出品はこちらから#ちいvintagesilver※ケースはつきません。※自宅保管になります写真にてご確認頂きご検討 下さい。※新品同様・完璧な物を求める方はご遠慮下さ い。※すり替え防止のため、返品・返金対応致しませ ん。※コメント無しで即購入可能です。※雨対策しプチプチで包み匿名発送致します#シルバーアクセサリー#シルバー925#ヴィンテージ#ビンテージ#vintage#ネックレス#silver#シルバーネックレス#イーグル#アンティーク#インディアンジュエリー#ナバホ#メキシカンジュエリー材質···シルバー