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ジョーダン11オリジナル　JORDAN11 NIKE ナイキ　デッドストック
商品番号 N66944171950
商品名

ジョーダン11オリジナル　JORDAN11 NIKE ナイキ　デッドストック
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,222 円
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商品詳細

メインカラー···ブラック、レッドスニーカー型···ミッドカット(Mid)#ジョーダン#JORDAN#11#オリジナル#デッドストック#NIKE#ナイキ#USサイズ8インチ#8inch#26cm#AIR#エアー#マイケルエアージョーダン11オリジナル古い物ですのでノークレーム、ノーリターンでお願いします。経年劣化、プラパーツ硬化、内部毛玉等、使用感ありです。1995年発売物ですので、履いて試合等はオススメしません。ワーム・インデストラクトの箱に入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/injure232067.html
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