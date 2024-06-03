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ナイキ ジョーダン テラ ビーニー 57〜59㎝ 国内正規品 ユニセックス
商品番号 N52389957422
商品名

ナイキ ジョーダン テラ ビーニー 57〜59㎝ 国内正規品 ユニセックス
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

JordanTerraBeanieTt-FJ5937-602正規品ニットキャップビーニーナイキジョーダンテラユニセックス57〜59㎝サイズ　57〜59㎝ユニセックスメンズM相当状態　　未使用新品購入先　BAITオンラインタグ付き。納品書などは付きません。写真と説明内容をご理解いただきご購入していただけたら幸いです。写真は参考にしてください。返品、クレーム、ご購入後のキャンセルなどは、出品者に過失があった場合のみ応じます。神経質な方の入札はお断りします。ご質問はご購入前にお願いします。確認のためメッセージのやり取りにご協力願います。受け取り連絡まで確実にお付き合いください。受け取り時間に指定がありましたらご連絡ください。スムーズな取引をしたいと思います。
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