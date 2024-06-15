90s ニューエラ USA製 キャップ ニューヨークヤンキース NY ビンテージ

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商品詳細
80s90sNEWERAニューエラアメリカ米国USA製キャップ帽子ハット小物ビンテージ古着オールドOLDベージュカモフラミリタリー軍レアカラーニューヨークヤンキースNEWYORKYANKEESティファニーTIFFANYメジャーリーグMLB野球ベースボールUSA製のビンテージです。ベージュ×カモフラ柄のレアカラーです。また中々見つからないビッグサイズです。特にダメージ等なく、まだまだ着用頂ける良い状態です。サイズ表記:863.5cm内周実寸:約62.5cm素人採寸になりますので多少の誤差は予めご了承ください。コメントなしでご購入頂いて大丈夫です。
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