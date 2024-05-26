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Louis Vuitton ルイヴィトン ジェアン コインケース　メンズ
商品番号 Q86150726865
商品名

Louis Vuitton ルイヴィトン ジェアン コインケース　メンズ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンパクトな見た目よりも収納力の高いコインケースです。開閉、ステッチに異常はありませんが見当たる限り以下の状態をご了承ください。・外面に多少の毛羽立ち、パイピングのスレ、ファスナー基部の若干の変色・内側にレザーにスレ、使用感中古品になりますので細かい見落とし等ご理解いただける方のご購入お待ちしております。カラー···ブラック
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