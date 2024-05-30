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新品　K18　13mm　コインデザインペンダントトップ
商品番号 H87848358617
商品名

新品　K18　13mm　コインデザインペンダントトップ
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 5,289 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態：新品サイズ：13mm総重量：0.4ｇ刻印：K18バチカン内径：縦3mm横1.8mm　　　18金のペンダントトップです。コインデザインでお洒落で人気があります。※一部チェーン(ネックレス)が写っておりますが付属致しません。ご了承下さいませ。
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