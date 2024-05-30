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- B’z LIVE-GYM Pleasure 97 -FIREBALL復刻ブルゾン
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商品詳細
B’zLIVE-GYMPleasure’97-FIREBALL-復刻スタッフブルゾンB'zpresents-TreasureLand2023数量限定品、2度と手に入らない復刻ブルゾンです。XLサイズ一度試着済み返品不可【サイズ】[S]身幅：約60cm/身丈：約64cm/肩幅：約47cm[M]身幅：約62cm/身丈：約66cm/肩幅：約49cm[L]身幅：約64cm/身丈：約68cm/肩幅：約51cm[XL]身幅：約66cm/身丈：約70cm/肩幅：約53cm[2XL]身幅：約68cm/身丈：約72cm/肩幅：約55cm【素材】表生地：ナイロン裏生地：ポリエステルサイズは縫製の仕上がりにより2cm前後ほど誤差が生じる場合がございます、ご了承ください。カラー···シルバージップ・ボタン···ボタン留め
http://narcologia.ru/goods/perpetual689146.html
http://narcologia.ru/goods/freshman557656.html
http://narcologia.ru/goods/reboot345436.html
B’z LIVE-GYM Pleasure 97 -FIREBALL復刻ブルゾン
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