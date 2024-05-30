ラルフローレン　ネックレス

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商品詳細
材質···シルバーカラー···ブラックトップ約3×2チェーン約45収納袋なし使用に伴う小傷や汚れがあります。洗浄したらキレイになるかもしれませんが、このままの状態で出品させていただきます。
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