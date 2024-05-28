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人気モデル···NIKEダンクスニーカー型···ハイカット(High)数回程度履いているため少し汚れがありますので了承の上ご購入ください。注文後すぐに発送いたします。質問等がございましたら質問していただけるとお答えします！NIKEの箱で発送致しますが別の箱で発送いたしますのでご了承ください。