436 極美品 ブルガリ セーブザチルドレン リング 刻印 60 指輪 20 号 ...

フォロー特典！フォローしていただければ大幅な割引はできませんが表示価格よりお値引させていただきます※対象外商品はコメントにてご確認ください。#KMRストア＿セール中のブランド品を今すぐチェックこちらは『極美品BVLGARIブルガリ刻印60日本サイズ20号セーブザチルドレンリングSILVER925シルバー』です。ブルガリ定番のセーブ・ザ・チルドレン1バンドリング。ブラックセラミックをあしらったスターリングシルバー製。【商品説明】ブランド名：BVLGARIブルガリ商品名：SAVETHECHILDREN/セーブザチルドレン定価72600円（税込）サイズ：60号※日本サイズ 約20号くらいブルガリ公式リングサイズガイド参照素材：​シルバー925付属品：なし※付属品（箱、保存袋）をご希望される場合は2500円追加で同封させていただきます。発送方法や金額が変わる場合がございますので購入される前にメッセージで一度ご確認ください。購入先：​大手ブランド買取店（鑑定済み）【商品状態】​目立ったスレ傷は無くとてもきれいです。【その他】当店取扱のブランド品はあくまで中古品であることをご理解の上ご購入ください。※喫煙者なし、ペットなし※商品不備等、何かございましたら受取評価前にご連絡をお願いします。気になる点があれば購入前にコメントでご確認ください。#KMRストア＿セール中のブランド品を今すぐチェック香川県公安委員会古物商許可所持者管理番号43620R91021B9026073#BVLGARI#ブルガリ#セーブザチルドレン#リング#60#20#指輪#シルバー#セラミック



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