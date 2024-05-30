◆DIME 3D Logo キャップ　/ダイム　カーブキャップ　ネイビー

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商品詳細
DIMEMTLSKATEBOARDダイム 3Dロゴ キャップカナダのモントリオールを拠点に発信されるスケートブランド。Supreme、DoverStreetMarket、SlamCitySkate等限られたセレクトショップでの取り扱いブランド【INFO】DIMEのクラシックロゴキャップシンプルで洗練された3Dの刺繍ロゴデザインのみのキャップSK8スタイルにマストなアイテムお洒落なシティースケーターにオススメな一枚です。海外正規販売店より現地買い付けの正規品となります。●新品●カラーネイビー●サイズフリーサイズ出品中の物はコメント無し、即購入OKです！安値販売の為値下げは交渉はご遠慮ください。↓↓↓出品中の一部キャップはこちら↓↓↓#aoshicap#aoshisk8◆リピーター割引◆リピーターの方はご購入時にリピーターとお伝えいただきますと、ご購入総額より5%割引きさせていただきます。◆複数購入割引◆複数購入されます場合は総額より3%割引きいたしますご購入前にご連絡お願いいたします。santacruzPalaceskateSupremeaoshi-tokyoonlynyMagentaPolarskateCo#DIMEaoshisk8CAPCAPS
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