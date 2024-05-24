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- 新品《 CELINE 》ロゴ エンブロイダリー カシミア ビーニー（ブラック）
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商品詳細
質問、購入前にプロフ一読お願い致します。《CELINEセリーヌ》エンブロイダリーニットキャップ/ヘリテージカシミアニット帽ハットキャップhatcaplogobeanieblackブラックカシミヤエディ・スリマンユニセックスで使用していただけます。ECサイトを通じて欧州正規取扱店から自身で購入しました。確実に正規品になりますので、ご安心下さい。新品未使用Size:OS約25cm×19cm（高さ）Color:BLACK付属品:タグ※タグ以外に付属品はございません。カシミア100%CELINEエンブロイダリークラシックフィットイタリア製参考：2A45T207O.38NO
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