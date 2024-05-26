ANATOMICA WAKOUWAバーガンディー

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商品詳細
メインカラー···レッドスニーカー型···ローカット(Low)ワクワのバーガンディーカラーになります。※今は販売されていないカラーです。汚れが多少ありますが、ソールの減りも少なくまだまだ履けると思います。サイズ:71/2※普段のスニーカーサイズは26〜26.5を履いています。箱無し
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