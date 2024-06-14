【新品未使用】GANZO シューホーンキーホルダー ネイビー

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商品詳細
こちらで購入したもののイメージと違ったため出品いたします。前のオーナーの方のコメントを引用させていただきます。---------------2015年12月にGANZOの公式オンラインストアで購入したシューホーンキーホルダーです。一度も使用せず、自宅で保管しておりました。写真の通り、金具の一部に塗料が移っています。
http://narcologia.ru/goods/approximate116120.html
http://narcologia.ru/goods/Persia816088.html
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