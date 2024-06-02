クロムハーツ　フィリグリークロス

閲覧頂きありがとうございます数年前に中古取扱ショップにて購入した為付属品等有りません私自身が正規品に拘っている為、クロムハーツ製品の購入は正規店、又は信頼しているショップのみでしか買わないので物は確かですチェーンに関しては余っていたシルバーチェーンを使用していた為オマケとしてお付けします4枚目に写っているのは購入時の値札です本体のみの為安く設定しているので値下げは不可とさせて頂きます上記に納得して頂いた上で御検討下さい



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