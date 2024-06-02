US ARMYゴールドカラー・カレッジリング[ 18号 ]

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ご覧頂きありがとうございます。こちらはアメリカ陸軍ゴールドカラー・カレッジリング(ステンレス製)になります。リング中央にアメリカ合衆国の国鳥である白頭鷲がデザインされ威厳のあるリングです。安価な合金と違いステンレス仕様なので汗・水に強く、錆びません。お手入れも簡単です。《サイズ》18号（日本サイズ）————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊即購入OKです。#フォロー割実施中!#メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ #誕生日 #記念日 #贈り物 #プレゼント#シルバ−925#ステンレス316L#チタン #チェーン #リング #指輪 #ブレスレット #ペンダント#ネックレス#ブラック#ゴールド#シルバー 5N45