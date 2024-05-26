all blues シグネットリング　シルバー925 15号

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allbluesのシグネットリングです。シルバー925でサイズは56です。おそらく15号前後のサイズに当たるかと思います。着用に伴う小傷はございますが、そこまで目立ちはしないと思います。よろしくお願いいたします。材質···シルバー