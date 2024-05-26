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all blues シグネットリング　シルバー925 15号
商品番号 W54379971462
商品名

all blues シグネットリング　シルバー925 15号
ブランド名 オールブルース
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

allbluesのシグネットリングです。シルバー925でサイズは56です。おそらく15号前後のサイズに当たるかと思います。着用に伴う小傷はございますが、そこまで目立ちはしないと思います。よろしくお願いいたします。材質···シルバー
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