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90s berghaus バーグハウス フリース ジップブルゾン
商品番号 V22437973410
商品名

90s berghaus バーグハウス フリース ジップブルゾン
ブランド名 バーグハウス
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

note旧ロゴバーグハウスフリースブルゾンラグランやセットインスリーブより圧倒的に球数が少ないヨークスリーブで、アウトドアブランド所以の秀逸なデザインサイズもMサイズ程度で、ジャミロクワイ氏のようなコンパクトサイジングで着用できますdate80〜90'sfabricsize着用感はMサイズ程度着丈:67裄丈:82身幅:51condition古着の使用感や胸ロゴタグに解け箇所はありますが、古着慣れしている方であればこれからもまだまだご愛用いただけるコンディションかと思います。attention当方が推測した年代や生産国等のディティールに関する見識や判別が異なる場合もありますが、落札後のキャンセルや返品は対応できかねますので、予めご了承いただけますようお願いします。詳細画像を掲載するよう心掛けておりますが、・ピンホールや小キズ・色褪せや移染・精巧なリペア・ホコリの匂い等を見落としてしまう事もありますので、コンディションを最重視される方は入札をおすすめしておりません。撮影環境やPCのモニターの設定等により、実物と色合いが異なって見える場合があります。#ユーロ古着#vintage#ビンテージ#ジャミロクワイ#jamiroquai
http://narcologia.ru/goods/approximate285120.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate423748.html
http://narcologia.ru/goods/passionate123513.html
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