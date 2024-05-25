LOUIS VUITTON ルイヴィトン　マルリードラゴンヌ　クラッチバッグ

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商品詳細
◆LOUISVUITTONルイヴィトン マルリードラゴンヌ クラッチバッグ◆ブランド LOUISVUITTONルイヴィトン◆カラー ブラウン モノグラム◆シリアルNo.TH0911◆サイズ 縦約14cm横 約25cm◆外側 革部分擦れ等あります◆内側 外ファスナー 内ファスナーベタつきあります（11.12枚目）◆付属品 なし
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