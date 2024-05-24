

前田守一オリジナル木版画集 - 水曜文庫の日記 Tel:054-689-4455



前田守一木版画展



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前田守一 ： 作者データ＆資料一覧 | 収蔵品データベース | 山梨県立美術館



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前田守一｜静岡県立美術館 全所蔵作品



前田守一 木版画 たんぽぽ 26/40 - 絵画/タペストリ

前田守一 木版画 たんぽぽ26/40鉛筆の直筆サインあり。26/40額付きです。絵のサイズ：W34×H24cm額サイズ：W52×H41cm額は多少アタリ等があります。画面の状態は、よく、ヒビ割れ、ハクリ等はありません。（飾るのには問題ないと思います）画面の下にエディションナンバー及び画題・サイン等があります。