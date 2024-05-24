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前田守一　木版画　たんぽぽ 26/40
商品番号 Q23620847126
商品名

前田守一　木版画　たんぽぽ 26/40
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

前田守一　木版画　たんぽぽ26/40鉛筆の直筆サインあり。26/40額付きです。絵のサイズ：W34×H24cm額サイズ：W52×H41cm額は多少アタリ等があります。画面の状態は、よく、ヒビ割れ、ハクリ等はありません。（飾るのには問題ないと思います）画面の下にエディションナンバー及び画題・サイン等があります。
http://narcologia.ru/goods/injure661767.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic628012.html
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前田守一　木版画　たんぽぽ 26/40
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前田守一 ： 作者データ＆資料一覧 | 収蔵品データベース | 山梨県立美術館
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