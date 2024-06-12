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薩摩焼　古薩摩　片口鉢　時代箱付　M　3663
商品番号 X99437688506
商品名

薩摩焼　古薩摩　片口鉢　時代箱付　M　3663
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 6,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約７．７cm　幅約１９．５cm×約２０cm口部分に欠け、縁に直しが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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