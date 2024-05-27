《ブラック》A\u0026W沖縄⭐︎メッシュロゴキャップ⭐︎正規品☆新品/タグ付き

ご覧頂き有難うございます。⭐︎A＆W沖縄/沖縄限定/エンダー⭐︎新品未使用⭐︎今月A\u0026W店舗購入⭐︎正規品⭐︎タグ付き⚫︎サイズフリー56cm〜59cm(アジャスター付き)⚫︎おまけA\u0026W紙袋お付けします！⚫︎配送用ビニールバッグにて発送します！《ゆうパケットポスト・匿名配送》⭐︎発送後到着まで平均4日〜5日着（台風7号の影響とお住まいの地域によっては平均到着よりお時間かかる場合もございます）お急ぎの方はご購入をお控え下さい！⭐︎ポスト投函の袋発送になりますので投函の際に押された状態になりますが、しっかりとした作りなので型崩れはしにくいと思います。《ご購入者様からは型崩れ等の報告はまだ受けておりません。ご参考まで》⚫︎お値段は相場、店舗在庫状況によって変動します。⚫︎写真画像は、撮影状況や画面設定などにより実際の商品と色味が変わって見える場合がございます。（上記内容をご了承の上、ご購入をお願いします）他に不明な点が有れば質問して下さい。



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