財布 二つ折り シャーフ メンズ ブラック 男性用 新品未使用ゾンネSONNE

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラックサイズ：約W12×H9.5×D1.5cm重量：約65gカラー：ブラックキャメルチョコ素材：エチオピアシープレザー(ラム革)仕様：内側：札入れ×2ボタン式小銭入れ×1カード入れ×4フリーポケット×3使わないため出品致します。定価11000新品未使用品のためプレゼントとしてもご利用いただけると思います。宜しくお願い致します。
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