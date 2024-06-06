ニューバランス373 スニーカー

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商品詳細
ML373KG225.0cmwidthD1週間程、仕事場で履きました。キレイな状態のほうです。写真をご確認下さい。どうも私の足にはニューバランスが合わないみたいで、足の疲れと共に腰も痛くなります…。履いていただけるととても嬉しいです！箱入りで発送致します。#ニューバランス#スニーカー#ニューバランス373
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