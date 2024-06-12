【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー

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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバーGIVENCHYのピアスとネックレスです。ピアス両耳あり。1回しか使用しておりません。返品返金不可。ご了承ください。11980円で購入致しました。即購入⭕️写真の黒い紙お付きしておりません。ご了承ください。是非ご質問などもお待ちしております。ブランド品、GIVENCHY、ジバンシィピアス、ネックレス、アクセサリー、メンズレディース
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