  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
商品番号 K76521092535
商品名

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバーGIVENCHYのピアスとネックレスです。ピアス両耳あり。1回しか使用しておりません。返品返金不可。ご了承ください。11980円で購入致しました。即購入⭕️写真の黒い紙お付きしておりません。ご了承ください。是非ご質問などもお待ちしております。ブランド品、GIVENCHY、ジバンシィピアス、ネックレス、アクセサリー、メンズレディース
http://narcologia.ru/goods/scissoring8596.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant874682.html
http://narcologia.ru/goods/response646842.html

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
GIVENCHY クリスタル ネックレス＆ピアスセット 関税☆送料込 ...

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
全2色 GIVENCHY ジバンシー ネックレス＆ピアスセット （シルバー）

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
全3色 GIVENCHY ネックレス＆ピアスセット 関税☆送料込 (GIVENCHY ...

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
ジバンシィ GIVENCHY ネックレス&ピアス Crystal (GIVENCHY/ネックレス ...

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
全2色 GIVENCHY ジバンシー ネックレス＆ピアスセット （シルバー）

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
ジバンシィ GIVENCHY 11395717-3 クリスタル パヴェ ネックレス＆ピアスセット ペンダント スタッドピアス ローズゴールド レディース ジバンシー ジバンシイ

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
GIVENCHY クリスタル ネックレス＆ピアスセット 関税☆送料込 ...

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
全2色 GIVENCHY ジバンシー ネックレス＆ピアスセット （シルバー）

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
ジバンシーGIVENCYスワロフスキー ペンダントネックレス ピアス 2点セット （透明）

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
ジバンシィ GIVENCHY 11395717-1 クリスタル パヴェ ネックレス ...

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
ジバンシー　ネックレス　ピアス | フリマアプリ ラクマ

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
ジバンシィ GIVENCHY 11395717-3 クリスタル パヴェ ネックレス＆ピアスセット ペンダント スタッドピアス ローズゴールド レディース ジバンシー ジバンシイ

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
GIVENCHY（ジバンシイ）の「GIVENCHY♡ネックレス＆ピアスセット♡全6 ...

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
ENSEMBLE代官山｜VINTAGE GIVENCHY NECKLACE｜ENSEMBLE LADYS ...

【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー
GIVENCHY ネックレス&ピアスセット | フリマアプリ ラクマ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru