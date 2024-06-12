【美品】GIVENCHY ピアス＆ネックレス ジバンシー

材質···シルバーカラー···シルバーGIVENCHYのピアスとネックレスです。ピアス両耳あり。1回しか使用しておりません。返品返金不可。ご了承ください。11980円で購入致しました。即購入⭕️写真の黒い紙お付きしておりません。ご了承ください。是非ご質問などもお待ちしております。ブランド品、GIVENCHY、ジバンシィピアス、ネックレス、アクセサリー、メンズレディース



GIVENCHY クリスタル ネックレス＆ピアスセット 関税☆送料込 ...



全2色 GIVENCHY ジバンシー ネックレス＆ピアスセット （シルバー）



全3色 GIVENCHY ネックレス＆ピアスセット 関税☆送料込 (GIVENCHY ...



ジバンシィ GIVENCHY ネックレス&ピアス Crystal (GIVENCHY/ネックレス ...



全2色 GIVENCHY ジバンシー ネックレス＆ピアスセット （シルバー）



ジバンシィ GIVENCHY 11395717-3 クリスタル パヴェ ネックレス＆ピアスセット ペンダント スタッドピアス ローズゴールド レディース ジバンシー ジバンシイ



GIVENCHY クリスタル ネックレス＆ピアスセット 関税☆送料込 ...



全2色 GIVENCHY ジバンシー ネックレス＆ピアスセット （シルバー）



ジバンシーGIVENCYスワロフスキー ペンダントネックレス ピアス 2点セット （透明）



ジバンシィ GIVENCHY 11395717-1 クリスタル パヴェ ネックレス ...



ジバンシー ネックレス ピアス | フリマアプリ ラクマ



ジバンシィ GIVENCHY 11395717-3 クリスタル パヴェ ネックレス＆ピアスセット ペンダント スタッドピアス ローズゴールド レディース ジバンシー ジバンシイ



GIVENCHY（ジバンシイ）の「GIVENCHY♡ネックレス＆ピアスセット♡全6 ...



ENSEMBLE代官山｜VINTAGE GIVENCHY NECKLACE｜ENSEMBLE LADYS ...



GIVENCHY ネックレス&ピアスセット | フリマアプリ ラクマ