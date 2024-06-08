シルバー925 ネックレス 冠 十字架 クロス エンペラー 帝王 クロ

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材質...シルバーカラー...シルバー十字架と王冠を組み合わせた、とってもオシャレなクロスペンダントトップ♪落ち着いた雰囲気の一品になります。シルバーならではの白い光沢と重厚感が、あなたをきっと満足させるはず。パーツはsilver925を贅沢に使用！プロフィール確認お願いします。ブランド商品ではないので高額なブランド料金は含まれず、お安く提供させて頂けます♪【商品詳細】n0135ペンダントトップ（TOP）・素材シルバー925・重量約7.4ｇ・大きさ約 約39.8mm×21.8mm (バチカンを含んだ全長）・バチカン内径 約6.2mm×5.9mm ※この商品はＴＯＰのみの販売となります。チェーンご希望あれば、特別価格にてお付けさせて頂きます。在庫に限りがありますので、価格と在庫はプロフィール参照してください♪その他商品一覧（纏め買いには割引適用です^^↓↓↓ ココからご覧ください♪#アクセサリー小物ショップタマ全商品誕生日やクリスマスなどの記念日や、ホワイトデー、バレンタイン、父の日、母の日のプレゼントにも非常に喜んで頂いています♪【保障について】購入者にご安心頂けるよう、記載内容に誤りがあれば全額返金させて頂きます。また、郵送事故につきましても、商品が到着しない場合はこちらで保障対応させて頂きます。#クロス#カトリック#ロザリオ#メンズペンダント