クロムハーツ　キーパーリング17号

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ご覧頂きありがとうございます。CHROMEHEARTSクロムハーツKEEPERキーパーリングです。原宿にあるCORNERで中古で90000円程で購入致しましたが自信では使用することがなさそうなので出品致します。購入時のインボイス(本物である事を証明する購入証明書)もございます。サイズは約17号となります。宜しくお願い致します。