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ビンゴブラザーズ　リング　20号
商品番号 Q22073958868
商品名

ビンゴブラザーズ　リング　20号
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー原宿の店舗にて購入いたしました。手作りのため厳密に何号というものがございません。私の手で計測したところ20号に値する大きさでした。シルバー特有の黒ずみはややございますが、クロス等で磨けばピカピカになります。ご理解ある方のみご購入よろしくお願いいたします。
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