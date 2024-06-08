kinashi cycle キャップ

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商品詳細
kinashicycleのキャップになります。ほぼ使用していないので美品になりますが自宅保管していたので中古扱いになります。サイズは57〜59cmと表記されてます。一応スナップバックが付いてます。よろしくお願いします。カラー···ブラック
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