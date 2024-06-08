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kinashi cycle キャップ
商品番号 J66635275035
商品名

kinashi cycle キャップ
ブランド名 キナシサイクル
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

kinashicycleのキャップになります。ほぼ使用していないので美品になりますが自宅保管していたので中古扱いになります。サイズは57〜59cmと表記されてます。一応スナップバックが付いてます。よろしくお願いします。カラー···ブラック
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