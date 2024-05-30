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未使用　レクサス　ＦーＳＰＯＲＴ純正　キーケース　本革
商品番号 M50607914701
商品名

未使用　レクサス　ＦーＳＰＯＲＴ純正　キーケース　本革
ブランド名 レクサス
特別価格 税込 1,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レクサス正規品　キーケース個人的には気にならない程度ですがロゴの所に傷？色褪せ？あり。箱等の付属品は処分しました。未使用ですが自宅保管の為中古品にご理解いただける方のみご検討よろしくお願いします。ゆうパケット（ポスト投函）になります。予めご了承ください。
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