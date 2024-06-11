DIESEL　ディーゼル　リストバンド　２個セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。一度写真撮影のため開封しておりますので、「未使用に近い」で出品しておりますが商品は全て新品未使用品になります。サイズ１長さ：23.4㎝横幅：2.8㎝重さ：17gカラー：黒サイズ２長さ：23㎝横幅：0.8㎝重さ：24ｇカラー：黒
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