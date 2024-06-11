【品】K18 8面トリプル 19.8g 18.5cm [825]

御覧頂きありがとうございます。購入前の注意点※値段設定ギリギリの為、値下げ不可※在庫の確認を致しますので、購入前にコメントお願い致します。※店頭販売しておりますので、多少細かいキズ等ある場合もございます。ご理解頂ける方は宜しくお願い致しますm(__)m■商品名：【中古品】K188面トリプル■重さ：19.8g■長さ：18.5cm■幅約：約6.0mm前後■材質：K18■刻印：写真４枚目■金具：中折れ式■発送方法：クロネコヤマト宜しくお願いします。m(__)m管理番号[825]



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