CONVERSE SKATEBORADING スリッポン　SB SK8 スケボー

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ご覧頂きありがとうございます。CONVERSESKATEBORADINGCSSLIP-ONSKです。スニーカー断捨離の為、出品致します。未使用品ですが、天然素材使用の為、初期傷や色ムラなどがございます。素材の特製をご理解の上ご購入をお願い致します。カラー オリーブサイズ 28cmメーカー品番 1SC853定価¥8000+税ご不明点ございましたらコメントをお願い致します。