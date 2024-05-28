CONVERSE SKATEBORADING スリッポン　SB SK8 スケボー

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。CONVERSESKATEBORADINGCSSLIP-ONSKです。スニーカー断捨離の為、出品致します。未使用品ですが、天然素材使用の為、初期傷や色ムラなどがございます。素材の特製をご理解の上ご購入をお願い致します。カラー オリーブサイズ 28cmメーカー品番 1SC853定価¥8000+税ご不明点ございましたらコメントをお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/insignificant503182.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln508202.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi774747.html
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