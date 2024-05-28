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CONVERSE SKATEBORADING スリッポン　SB SK8 スケボー
商品番号 O37020772052
商品名

CONVERSE SKATEBORADING スリッポン　SB SK8 スケボー
ブランド名 コンバーススケートボーディング
特別価格 税込 2,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。CONVERSESKATEBORADINGCSSLIP-ONSKです。スニーカー断捨離の為、出品致します。未使用品ですが、天然素材使用の為、初期傷や色ムラなどがございます。素材の特製をご理解の上ご購入をお願い致します。カラー　オリーブサイズ　28cmメーカー品番　1SC853定価¥8000+税ご不明点ございましたらコメントをお願い致します。
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