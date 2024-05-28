【美品】FENDI フェンディ カードケース

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FENDIフェンディFFモチーフのカードケースです。コインケース付き。国内の正規代理店で購入しました。5回ほど使用しています。目立った傷・汚れ等は見られない状態かと存じます。送料は当方で負担致します。どうぞ宜しくお願い致します。定価：57,200円カラー：ブラウンサイズ：高さ7cmx幅12cmx厚み1cm付属品：化粧箱、保存袋イタリア製製品コード：7M0343AJF8F1EGAカラー···ベージュ