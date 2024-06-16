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18金クロストップ
商品番号 P14248555331
商品名

18金クロストップ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 12,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最高値が５万オーバーしています。新品ではありませんが、かなり安いと思います。値下げはしていません。サイズ本体　36mm×24mmバチカン　7mm×5mm×4mmこちらで測ったところ1.8g表示です人気デザインです生産地：日本別サイトにも出品したのでなくなり次第終了です。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming633492.html
http://narcologia.ru/goods/reboot300236.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful419751.html
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