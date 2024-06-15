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オーストリッチ 本革 レザーベルト 長い財布セット
商品番号 R91580093658
商品名

オーストリッチ 本革 レザーベルト 長い財布セット
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますオーストリッチ本革ベルトと長い財布セットですサイズ　　　ベルト(スライド式)長さ約110cm(カットして長さ調節)長財布約18.5×10Cm中側布です、ベタベタなりません。とっても使えやすいです。※無双とは：一般的なベルトが表地（高級革）と内側（牛革や合皮など）で別の革を縫い合わせているのに対し、無双は表地と内側を同じ高級本革を使用し統一感を持たせ、美しく仕上げることを指します。高級皮革の中でも特に人気が高い上質オーストリッチ革を、贅沢にも両面に使用したベルト。独特なクイルマークの優美な風合いと、上品な艶めきが腰元にインパクトを素材自体が丈夫なのはもちろん、一本一本熟練職人が丁寧に仕上げているので、長くご愛用いただけます未使用品ですが、個人自宅保管にご理解の上、ご検討お願いいたします、神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。#オーストリッチ#オーストリッチベルト#無双#エキゾチックレザー#本革ベルト#レザーベルト
http://narcologia.ru/goods/stair816700.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming48892.html
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