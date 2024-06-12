ニナリッチ　ゴールドネックレス

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材質···ゴールドカラー···ゴールド●購入先についてエコリング（古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内ブランドオークション。すべて真贋鑑定済みの正規品です）全て購入時の管理番号及びシリアル番号にて管理しておりますので安心してご購入ください。●全ての商品は洗浄・アルコールによる除菌処理を行っています。お手元に届きましたらすぐにご使用いただける状態です。●全てのお品物をスマホで撮影しています。色味が実物と異なる場合がございます。何卒ご了承下さい。画像判断でご了承の上ご購入いただいていると理解しており、すり替え防止のため返品は原則不可とさせていただいております。