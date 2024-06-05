【DAIWA PIER39 /ダイワ ピア39】TECH 6PANEL CAP

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新品未使用です。神経質な方はご遠慮ください！TECH6PANELCAP2TONEふっくらとした肌触りが特徴のタスラン糸を使うことでコットンタッチを表現し、クラシックなグログラン組織のヨコ畝とマットなルックスが特徴の60/40素材。横糸にはリサイクルナイロン糸を使用しております。急な天候変化にも対応できる撥水加工。メーカー品番：BC-53023W弊社カラー：メーカーカラーブラック(001)：BLACKナチュラル(016)：ECRUボルドー(066)：BURGUNDY【DAIWAPIER39/ダイワピア39】「大自然と都市をシームレスに繋ぐ架け橋」という考えを提案するこのラインは、都市生活を満喫するためのデザインと、フィッシングを楽しむ為のアイディアが共存するアパレルコレクションです。これまで培ってきたフィッシングシーンでの経験の中に見出した発想を、日常というフィールドの中でもサポートできる拘りが細部にまで表現されています。釣りという趣向から生まれたリアルクローズが「DAIWAPIER39」です。●商品の色味はスタジオ撮影（＊全身画像より後ろのもの）の画像を参考にして下さい。●商品の色味につきまして、お客様のお使いのPCのモニター環境により実際のカラーと画像の色味が違って見える場合が御座います。予めご了承の上、ご注文下さい。●店頭・外での撮影画像は光の加減で、実際の商品より明るく見える場合が御座います。カラー···レッド