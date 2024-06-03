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コーチ　三つ折り財布　メンズ財布
商品番号 X76989503667
商品名

コーチ　三つ折り財布　メンズ財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。コーチ三つ折り財布となります。◇大きさ　高さ約7.5㌢、横約10㌢　　　　　厚み約3㌢◇仕様　スナップ開閉　　　　札入れ×1、小銭入れ×1、　　　　カード入れ×3中古のお品です。現状でのお渡しとなりますのでよろしくお願い致します。
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