コーチ　三つ折り財布　メンズ財布

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。コーチ三つ折り財布となります。◇大きさ 高さ約7.5㌢、横約10㌢ 厚み約3㌢◇仕様 スナップ開閉 札入れ×1、小銭入れ×1、 カード入れ×3中古のお品です。現状でのお渡しとなりますのでよろしくお願い致します。
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