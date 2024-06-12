S-FACTORY バイカーズウォレット スカル

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最終値下げ！S-FACTORYさんのバイカーズウォレットです。カラーはブラックです。バイクに乗っていた時、数年使用していました。今回バイク降りたので出品いたします。それなりの使用感があります。写真でご判断くださいね^^;いい感じのヤレ感があるので、味が出てると思いますよ^^スカルは、珍しいし目立つしカッコイイですよ！ぜひご検討ください！^^●財布(バイカーズウォレット)●付属品：すみません箱等なく、写真のものだけになります。●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。