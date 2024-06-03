チョコレートヴァンパイア くまがい杏子 直筆サイン入り複製原画

チョコレートヴァンパイアのくまがい杏子先生の直筆サイン入りの複製原画と懸賞の賞品です。欲しくて此処で購入しました(値段は覚えていません)が、飾る場所がなく届いてからは自宅にて保管していました。サインの所に名前が記載されていたため修正液で消してあります。直筆サイン入りということですが、私も此処で直筆サインということで購入したため、本当に直筆サインなのかと証明することは出来ません。ご理解した上でご購入ください。発送は、雨よけの袋のみに入れて発送します。素人保管のため神経質な方のご購入は御遠慮ください。Sho-Comiチョコレートヴァンパイアくまがい杏子直筆サイン



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