EXO THE BEST 初回生産限定盤 通常盤 トレカ 2枚セット チャニョル

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商品詳細
EXOCHANNEL\"THEBEST\"初回生産限定盤通常盤トレカ2枚セットチャニョル❤️トレカ AB＋DVD❤️メンバー チャニョル❤️匿名発送❤️硬質ケース+防水対策+プチプチ❤️即購入可能❤️DVDスマプラ 未再生❤️受け取ってすぐにスリーブ、硬質ケースに入れましたが、海外製のため細かいスレなどあるかもしれません。ご理解のある方のみお願い致します。シウミン スホ ベッキョン チャニョルチェン ギョンス D.O.DOカイ セフンベルーナドーム ベルーナ ペンミ EXOchanyeolChan-yeolファンミーティングファンミ fanmeetingEXOエクソチャンヨル ちゃにょる ちゃんよるEXOチャニョル 会場限定 トレカ ベルーナドーム 予約特典 ペンミ 会場 DVDブルーレイ
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