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EXO THE BEST 初回生産限定盤 通常盤 トレカ 2枚セット チャニョル
商品番号 Y66617360949
商品名

EXO THE BEST 初回生産限定盤 通常盤 トレカ 2枚セット チャニョル
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,959 円
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商品詳細

EXOCHANNEL\"THEBEST\"初回生産限定盤通常盤トレカ2枚セットチャニョル❤️トレカ　AB＋DVD❤️メンバー　チャニョル❤️匿名発送❤️硬質ケース+防水対策+プチプチ❤️即購入可能❤️DVDスマプラ　未再生❤️受け取ってすぐにスリーブ、硬質ケースに入れましたが、海外製のため細かいスレなどあるかもしれません。ご理解のある方のみお願い致します。シウミン　スホ　ベッキョン　チャニョルチェン　ギョンス　D.O.DOカイ　セフンベルーナドーム　ベルーナ　ペンミ　EXOchanyeolChan-yeolファンミーティングファンミ　fanmeetingEXOエクソチャンヨル　ちゃにょる　ちゃんよるEXOチャニョル　会場限定　トレカ　ベルーナドーム　予約特典　ペンミ　会場　DVDブルーレイ
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