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商品詳細
PanasonicゲームキューブSL-GC10/DVD/GAMEPLAYER写真にあるもの全て込で販売します。動作確認はしてあります。電源着きます。ディスクの部分がたまに開きませんおそらく中のモーターが不調なのでそれでも良い方、直せる方よろしくお願いします。カセットもお付けいたします。ゲームキューブPanasonic
http://narcologia.ru/goods/plaque541307.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic284812.html
http://narcologia.ru/goods/assessor4003.html
PanasonicゲームキューブSL-GC10/DVD/GAME PLAYER
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