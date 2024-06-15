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PanasonicゲームキューブSL-GC10/DVD/GAME PLAYER
商品番号 W83374202935
商品名

PanasonicゲームキューブSL-GC10/DVD/GAME PLAYER
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PanasonicゲームキューブSL-GC10/DVD/GAMEPLAYER写真にあるもの全て込で販売します。動作確認はしてあります。電源着きます。ディスクの部分がたまに開きませんおそらく中のモーターが不調なのでそれでも良い方、直せる方よろしくお願いします。カセットもお付けいたします。ゲームキューブPanasonic
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